2020-02-16T05:48:39+03:00
В мире

Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек

За сутки на борту судна Diamond Princess выявлено 70 новых случаев заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Коронавирус обнаружен еще у 70 пассажиров круизного судна Diamond PrincessКоронавирус обнаружен еще у 70 пассажиров круизного судна Diamond PrincessФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японские медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 еще у 70 человек из тех, кто остается на борту задержанного на карантин круизного лайнера Diamond Princess, передает телеканал NHK со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

По его данным на утро воскресенья, 16 февраля, общее число выявленных на «Бриллиантовой Принцессе» больных пассажиров и членов экипажа возросло до 355.

Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе россиянине.

Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.

Всех зараженных доставляют в специально оборудованную больницу в префектуре Канагава. По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.

Ранее сообщалось, что в японской больнице Saiseikai Arida префектуры Вакаяма подозревают массовое заражение коронавирусом.

Палуба круизного лайнера Diamond Princess.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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