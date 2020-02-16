Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек
Японские медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 еще у 70 человек из тех, кто остается на борту задержанного на карантин круизного лайнера Diamond Princess, передает телеканал NHK со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
По его данным на утро воскресенья, 16 февраля, общее число выявленных на «Бриллиантовой Принцессе» больных пассажиров и членов экипажа возросло до 355.
Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе россиянине.
Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.
Всех зараженных доставляют в специально оборудованную больницу в префектуре Канагава. По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.
Ранее сообщалось, что в японской больнице Saiseikai Arida префектуры Вакаяма подозревают массовое заражение коронавирусом.
Палуба круизного лайнера Diamond Princess.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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