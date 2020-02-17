Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая
В январе 2020 года в экономику Китая было вложено 12,68 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц 2019-го, сообщили в министерстве коммерции КНР.
Инвестиции в высокотехнологичные отрасли китайской промышленности выросли на 27,9% - до 4,49 млрд долларов, а в услуги сферы новейших технологий - на 45,5%, до 3,28 млрд долларов.
В фармацевтику стали вкладывать больше на 10,5%. Причем финансирование сферы медицинского оборудования увеличилось на 118,9%, телекоммуникационных услуги - на 56,6%. В научные исследования и новейшие разработки иностранцы вложили больше на 39,2%, сообщается на сайте ведомства.
В целом, динамика сохранила тенденцию последних месяцев прошлого года. Большая часть инвестиций поступает в КНР из Сингапура, Южной Кореи и Японии.
Сайт kp.ru писал, что на фоне распространения коронавируса в республике были временно закрыты отдельные магазины, офисы и рестораны, включая крупные сети.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»