2020-02-17T08:41:47+03:00
Экономика

Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая

В январе 2020 года сумма вложений составила 12,68 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иностранные инвестиции в экономику Китая увеличились до $12,68 млрдИностранные инвестиции в экономику Китая увеличились до $12,68 млрдФото: REUTERS
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В январе 2020 года в экономику Китая было вложено 12,68 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц 2019-го, сообщили в министерстве коммерции КНР.

Инвестиции в высокотехнологичные отрасли китайской промышленности выросли на 27,9% - до 4,49 млрд долларов, а в услуги сферы новейших технологий - на 45,5%, до 3,28 млрд долларов.

В фармацевтику стали вкладывать больше на 10,5%. Причем финансирование сферы медицинского оборудования увеличилось на 118,9%, телекоммуникационных услуги - на 56,6%. В научные исследования и новейшие разработки иностранцы вложили больше на 39,2%, сообщается на сайте ведомства.

В целом, динамика сохранила тенденцию последних месяцев прошлого года. Большая часть инвестиций поступает в КНР из Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Сайт kp.ru писал, что на фоне распространения коронавируса в республике были временно закрыты отдельные магазины, офисы и рестораны, включая крупные сети.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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