2020-02-18T08:40:46+03:00
В мире

Соседи зараженных пассажиров лайнера Diamond Princess не смогут покинуть борт

Их продержат на карантине, чтобы убедиться в отсутствии признаков заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond PrincessВ Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond PrincessФото: REUTERS
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Незараженные коронавирусом пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начнут покидать лайнер в среду, 19 февраля, однако тем, кто жил в одних каютах с инфицированными, придется остаться на карантине на неопределенное время. Об этом по итогам заседания японского правительства сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

По его словам, на настоящий момент у всех пассажиров лайнера уже взяли необходимые анализы для проверки на наличие инфекционного заболевания.

"Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно", - сказал глава ведомства.

Здоровым членам экипажа тоже разрешат сойти на берег, передает Sanyo.

Сайт kp.ru писал, что число зараженных на лайнере Diamond Princess превысило 450 человек. Среди инфицированных оказалась одна гражданка России. США и Канада эвакуируют своих соотечественников с судна. Россияне о такой помощи пока просили, а ведь их на борту несколько десятков человек.

Карта распространения коронавируса

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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