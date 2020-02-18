2020-02-18T08:49:14+03:00
В мире

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Заболевание вызвало сложности в работе предприятий-поставщиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавирусаApple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Американская корпорация Apple ограничит мировые поставки iPhone из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Стремительное распространение заболевания вызвало сложности в работе предприятий-поставщиков компании.

Кроме того, сильно снизился спрос на продукцию в самом Китае. Все магазины Apple в этой стране, а также многие офисы партнеров были закрыты до стабилизации ситуации. Торговые точки, в которых по-прежнему можно купить iPhone работают по сокращенному графику и с очень низким покупательским трафиком. Из-за этого доходы Apple на конец квартала будут гораздо ниже, чем прогнозировалось изначально.

В компании пообещали постепенно открывать розничные магазины и призвали активнее пользоваться интернет-площадками для заказов.

"Наш главный приоритет — сейчас и всегда — это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем", — говорится в заявлении на сайте Apple.

Сайт kp.ru писал, что коронавирус мог повлиять также на сборку новой модели американского смартфона. Начало производства, вероятно, отложили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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