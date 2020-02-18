Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:49:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская корпорация Apple ограничит мировые поставки iPhone из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Стремительное распространение заболевания вызвало сложности в работе предприятий-поставщиков компании.

Кроме того, сильно снизился спрос на продукцию в самом Китае. Все магазины Apple в этой стране, а также многие офисы партнеров были закрыты до стабилизации ситуации. Торговые точки, в которых по-прежнему можно купить iPhone работают по сокращенному графику и с очень низким покупательским трафиком. Из-за этого доходы Apple на конец квартала будут гораздо ниже, чем прогнозировалось изначально.

В компании пообещали постепенно открывать розничные магазины и призвали активнее пользоваться интернет-площадками для заказов.

"Наш главный приоритет — сейчас и всегда — это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем", — говорится в заявлении на сайте Apple.

Сайт kp.ru писал, что коронавирус мог повлиять также на сборку новой модели американского смартфона. Начало производства, вероятно, отложили.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU