2020-02-18T21:27:52+03:00
Общество

Запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса не коснется транзитных пассажиров

С 19 февраля прекращают оформление приглашений на въезд в Россию для граждан КНР
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 20 февраля гражданам КНР запрещен въезд в РоссиюС 20 февраля гражданам КНР запрещен въезд в РоссиюФото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на запрет на въезд в Россию для граждан КНР, китайцы смогут проехать через территорию РФ в качестве транзитных пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому запрещены туристические, рабочие и частные визиты китайцев в Россию. Ограничения начинают действовать с 20 февраля. А днем ранее, с 19 февраля, прекращается оформление приглашений на въезд для граждан КНР.

Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса в России. Как сообщили в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), подтверждены 92 случая передачи вируса от человека к человеку - когда диагноз ставят тем, кто не посещал ни город Ухань, ни Китая. Заразились эти люди от тех, кто посещал КНР. Такие случае зарегистрированы в 12 странах. Большая часть таких случаев произошла на туристическом корабле, что стоит у берегов Японии. Среди заразившихся двое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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