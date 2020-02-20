Украинцы устроили молебен, чтобы Бог не пустил на их земли эвакуированных из Уханя
Жители Тернопольской области Украины устроили массовый молебен, на котором попросили Бога защитить их от эвакуированных из китайского Уханя соотечественников.
Прошел слух, что вывезенных самолетом граждан могут разместить в санатории "Медоборы". Люди боятся, что они могут быть переносчиками опасного коронавируса.
На "блокпостах" на подъезде к санаторию еще в среду вечером собрались сотни жителей сел Микулинцев, Конотоповки и других окрестных населенных пунктов. Они молились прямо под дождем и были решительно настроены провести на улице всю ночь, передает "Лига. Новости".
Тем временем, жители Новых Санжар Полтавской области перешли к гораздо более решительным действиям. В СМИ появилась информация, что эвакуированных из Китая людей на самом деле собираются разместить в санатории именно у них в городе.
Граждане устроили массовые акции протеста и даже подрались с полицией. Сайт kp.ru писал, что ко въезду в город подогнали БТР. На месте дежурят силовики.
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На Украине устроили молебен для защиты от эвакуированных из Китая граждан .
ИСТОЧНИК KP.RU
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