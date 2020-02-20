2020-02-20T15:20:15+03:00
Политика

Украинцы устроили молебен, чтобы Бог не пустил на их земли эвакуированных из Уханя

Жители Тернопольской области считают, что вывезенных из Китая граждан могут разместить у них в санатории "Медоборы" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинцев эвакуировали из Китая самолетомУкраинцев эвакуировали из Китая самолетомФото: REUTERS
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Жители Тернопольской области Украины устроили массовый молебен, на котором попросили Бога защитить их от эвакуированных из китайского Уханя соотечественников.

Прошел слух, что вывезенных самолетом граждан могут разместить в санатории "Медоборы". Люди боятся, что они могут быть переносчиками опасного коронавируса.

На "блокпостах" на подъезде к санаторию еще в среду вечером собрались сотни жителей сел Микулинцев, Конотоповки и других окрестных населенных пунктов. Они молились прямо под дождем и были решительно настроены провести на улице всю ночь, передает "Лига. Новости".

Тем временем, жители Новых Санжар Полтавской области перешли к гораздо более решительным действиям. В СМИ появилась информация, что эвакуированных из Китая людей на самом деле собираются разместить в санатории именно у них в городе.

Граждане устроили массовые акции протеста и даже подрались с полицией. Сайт kp.ru писал, что ко въезду в город подогнали БТР. На месте дежурят силовики.

Карта распространения коронавируса

На Украине устроили молебен для защиты от эвакуированных из Китая граждан .

ИСТОЧНИК KP.RU

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