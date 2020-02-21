Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:29:32+03:00

Командующий ЛНА требует вывести из страны сирийских наемников и прекратить поставки оружия из Турции

Изменить размер текста: A A

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар допустил прекращение боевых действий на территории страны, но лишь при выполнении ряда условий.

"Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий…вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок", - сказал военачальник в интервью РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее Хафтар уже озвучивал такие требования в Москве во время обсуждения соглашения о прекращении огня, которое, к слову, так и не было подписано.

Напомним, что в Ливии у власти фактически находятся сразу два правителя. Ожесточенные бои ведутся между армией Хафтара и правительством национального согласия.

Руководство ЛНА настаивает на вводе своих войск в Триполи и проведении международного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Участие Турции в этом процессе, по мнению Хафтара, недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU