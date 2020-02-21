2020-02-21T12:29:32+03:00
Политика

Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях

Командующий ЛНА требует вывести из страны сирийских наемников и прекратить поставки оружия из Турции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Командующий Ливийской национальной армией Халифа ХафтарКомандующий Ливийской национальной армией Халифа ХафтарФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар допустил прекращение боевых действий на территории страны, но лишь при выполнении ряда условий.

"Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий…вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок", - сказал военачальник в интервью РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее Хафтар уже озвучивал такие требования в Москве во время обсуждения соглашения о прекращении огня, которое, к слову, так и не было подписано.

Напомним, что в Ливии у власти фактически находятся сразу два правителя. Ожесточенные бои ведутся между армией Хафтара и правительством национального согласия.

Руководство ЛНА настаивает на вводе своих войск в Триполи и проведении международного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Участие Турции в этом процессе, по мнению Хафтара, недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве инфекционисты встретили поезд, с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус
Половина россиян тратят на ремонт больше полумиллиона рублей
Умер Николай Тонский из фильма "Особенности русской бани"
Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути
Трансляции матчей чемпионата Японии по футболу впервые будут показывать в России
Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных
Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
«Хочу похвалиться»: Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет
Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях
"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которая не смогла покинуть Ухань из-за собаки
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках