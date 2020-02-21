Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар допустил прекращение боевых действий на территории страны, но лишь при выполнении ряда условий.
"Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий…вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок", - сказал военачальник в интервью РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что ранее Хафтар уже озвучивал такие требования в Москве во время обсуждения соглашения о прекращении огня, которое, к слову, так и не было подписано.
Напомним, что в Ливии у власти фактически находятся сразу два правителя. Ожесточенные бои ведутся между армией Хафтара и правительством национального согласия.
Руководство ЛНА настаивает на вводе своих войск в Триполи и проведении международного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Участие Турции в этом процессе, по мнению Хафтара, недопустимо.
ИСТОЧНИК KP.RU