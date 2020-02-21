Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных
Новый тип коронавируса пробрался в китайские тюрьмы. Инфекцию подхватили как минимум 505 заключенных из пяти разных пенитенциарных учреждений, расположенных в провинциях Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян. Об этом сообщил глава управления по делам тюрем министерства юстиции КНР Хэ Пин.
Согласно его данным, в числе зараженных 230 заключенных из женской тюрьмы в Ухане и 41 - из учреждения в Ханьцзине. Там же выявлены девять предполагаемых случаев инфицирования.
Кроме того, коронавирус подтвержден у 200 заключенных в округе Жэньчэн, один случай находится на рассмотрении. В тюрьме Шилифэн провинции Чжэцзян заразились 34 человека, которые лишь недавно начали отбывать наказание.
"К настоящему времени в этих пяти тюрьмах нет тяжело больных... Летальных исходов среди заключенных не зафиксировано", - цитирует ТАСС Хэ Пина.
Стоит отметить, что в случае с тюрьмой Жэньчэн первым заболевшим стал охранник.
Сайт kp.ru писал, что в КНР в скором времени уже планируют начать клинические испытания вакцины против коронавируса. Однако и без нее врачам удается лечить "китайскую пневмонию".
Карта распространения коронавируса
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»