Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:10:32+03:00

Пенитенциарные учреждения, в которых выявлена инфекция, находятся в трех разных провинциях

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Новый тип коронавируса пробрался в китайские тюрьмы. Инфекцию подхватили как минимум 505 заключенных из пяти разных пенитенциарных учреждений, расположенных в провинциях Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян. Об этом сообщил глава управления по делам тюрем министерства юстиции КНР Хэ Пин.

Согласно его данным, в числе зараженных 230 заключенных из женской тюрьмы в Ухане и 41 - из учреждения в Ханьцзине. Там же выявлены девять предполагаемых случаев инфицирования.

Кроме того, коронавирус подтвержден у 200 заключенных в округе Жэньчэн, один случай находится на рассмотрении. В тюрьме Шилифэн провинции Чжэцзян заразились 34 человека, которые лишь недавно начали отбывать наказание.

"К настоящему времени в этих пяти тюрьмах нет тяжело больных... Летальных исходов среди заключенных не зафиксировано", - цитирует ТАСС Хэ Пина.

Стоит отметить, что в случае с тюрьмой Жэньчэн первым заболевшим стал охранник.

Сайт kp.ru писал, что в КНР в скором времени уже планируют начать клинические испытания вакцины против коронавируса. Однако и без нее врачам удается лечить "китайскую пневмонию".

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU