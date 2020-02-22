Китайский коронавирус, последние новости на 22 февраля 2020: эвакуированные из Уханя украинцы пожаловались на условия в карантине, а в Италии - резкий скачок заболеваемости
За сутки во всем мире число заболевших выросло до 77815. Число летальных случаев достигло 2247. При этом 20847 человек вылечились от коронавируса и были успешно выписаны из больниц.
Мы собрали последние новости про китайский коронавирус на 22 февраля 2020 года.
Эвакуированные из Уханя украинцы жалуются на условия в карантине. Ранее жители поселка Новые Санжары закидали автобусы с соотечественниками камнями и предложили их "сжечь". В столкновениях были ранены 9 полицейских.
Жители Новых Санжар встретили эвакуированных перекрытием дорог, горящими покрышками и акциями протестаФото: REUTERS
Полиция Полтавщины возбудила пять уголовных дел после беспорядков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал страну "средневековой Европой". Он пообещал наказать ответственных за беспорядки: по его словам, кто-то специально сеял панику и подстрекал людей к "дикарству".
Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая ранее обещала провести все 14 дней карантина вместе с эвакуированными, но уже вечером первого дня покинула санаторий. Но обещала вернуться.
У эвакуированных табу на любое общение с прессойФото: EAST NEWS
Второй случай летального исхода от коронавируса в Европе: в Италии скончался пациент. В этой стране произошла резкая вспышка заболеваемости: за одни сутки число заболевших подскочило с 3 до 17 человек. В 10 населенных пунктах Ломбардии жителей попросили не покидать дома без необходимости, закрыты школы, детсады, магазины.
Во всех странах за пределами Китая число заражённых коронавирусом достигло 1 200 человек.
Стало известно, сколько теряет Россия из-за спада в торговле с Китаем. Министр Антон финансов Силуанов назвал цифру 1 млрд рублей в день. Кроме того, убытки российских авиакомпаний из приостановки полетов в Китай с 1 февраля 2020 года в общей сложности составили 1,6 млрд рублей. 590 миллионов недосчитались туроператоры.
Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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