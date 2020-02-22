2020-02-22T10:34:02+03:00
Спорт

"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии

Полицейские нагрянули в номера сборной без стука - спортсменам оставалось лишь смотреть, как правоохранители роются в их вещах [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский биатлонист Александр Логинов поделился подробностями случившегося утром в субботу, 22 февраля, в Италии.

Сайт kp.ru писал, что комментатор Дмитрий Губерниев сообщил об обысках в номерах сборной РФ. Полицейские ворвались к спортсменам около шести утра по местному времени (08:00 мск).

"Проснулись от того, что открыли дверь. То есть даже не стучали в дверь. Нас просили сидеть на месте, мы смотрели как рылись в вещах. Это был запрос от IBU (Международный союз биатлонистов - прим.ред.). Забрали телефон и личные вещи. Ничего толком не сказали", - рассказал биатлонист в эфире "Матч ТВ".

Позже был составлен на протокол на самого Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

"Меня все сильно расстраивает. Не хочу, чтобы все замяли просто так, это не беспредел, но близко. Мы не сломаемся, у нас не такой менталитет", - заключил спортсмен.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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