"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:34:02+03:00

Полицейские нагрянули в номера сборной без стука - спортсменам оставалось лишь смотреть, как правоохранители роются в их вещах [видео]

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Российский биатлонист Александр Логинов поделился подробностями случившегося утром в субботу, 22 февраля, в Италии.

Сайт kp.ru писал, что комментатор Дмитрий Губерниев сообщил об обысках в номерах сборной РФ. Полицейские ворвались к спортсменам около шести утра по местному времени (08:00 мск).

"Проснулись от того, что открыли дверь. То есть даже не стучали в дверь. Нас просили сидеть на месте, мы смотрели как рылись в вещах. Это был запрос от IBU (Международный союз биатлонистов - прим.ред.). Забрали телефон и личные вещи. Ничего толком не сказали", - рассказал биатлонист в эфире "Матч ТВ".

Позже был составлен на протокол на самого Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

"Меня все сильно расстраивает. Не хочу, чтобы все замяли просто так, это не беспредел, но близко. Мы не сломаемся, у нас не такой менталитет", - заключил спортсмен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762371" frameborder="0"></iframe> Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU