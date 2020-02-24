2020-02-24T05:35:21+03:00
Политика

CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах

Телеканал отмечает, что заявления представителя американской разведки о «российском вмешательстве» вводят в заблуждение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские СМИ утверждают, что Россия помогает Трампу остаться президентом на второй срок, но у него достаточно поддержки и в ШтатахАмериканские СМИ утверждают, что Россия помогает Трампу остаться президентом на второй срок, но у него достаточно поддержки и в ШтатахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Никаких доказательств того, что Россия якобы «вмешивается» в нынешнюю американскую избирательную кампанию с целью помочь президенту США Дональду Трампу остаться в Белом доме на второй срок, у Соединенных Штатов нет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников канала, в частности, заявил, что представитель разведслужб по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию американской разведки о «российском вмешательстве». Ее заявления, дескать, «вводят в заблуждение». На самом же деле, по словам источника CNN, единственная четкая цель России на данный момент – «сеять раздор в США», а доказательств того, что воображаемое «вмешательство» направлено именно на переизбрание Трампа, не существует.

Другой источник тоже указал, что разведка этого не утверждает, и предложил свое толкование изложенной Пирсон информации.

«Более разумное объяснение разведданных заключается не в том, что у них (у русских – прим. ред.) есть предпочтение […] Скорее, они понимают, что президент – это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик», - пояснил каналу анонимный чиновник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее две разных американских издания сообщили о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку: New York Times утверждала, якобы Москва собирается помогать Трампу, а Washington Post информировала о российском «содействии» сенатору-демократу Сандерсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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