2020-02-24T07:00:07+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592

Заразились 77,15 тысячи человек, выздоровели 24,7 тысячи пациентов
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В провинции Хубэй за сутки подтверждено 398 случаев зараженияВ провинции Хубэй за сутки подтверждено 398 случаев зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 23 февраля, на территории материкового Китая медики выявили 409 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем 398 из них – в центральной провинции Хубэй (348 в самом городе Ухань, откуда и началось распространение заболевания). Таким образом, с начала вспышки в общей сложности заразились свыше 77150 человек.

За минувшие сутки от пневмонии нового типа скончались 150 больных: 149 – в Хубэе и еще один в провинции Хайнань. Жертвами вируса-убийцы за все время эпидемии стали 2592 человека, 24 734 излечились и выписаны из больниц. Такие данные в понедельник утром обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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