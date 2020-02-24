Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
В воскресенье, 23 февраля, на территории материкового Китая медики выявили 409 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем 398 из них – в центральной провинции Хубэй (348 в самом городе Ухань, откуда и началось распространение заболевания). Таким образом, с начала вспышки в общей сложности заразились свыше 77150 человек.
За минувшие сутки от пневмонии нового типа скончались 150 больных: 149 – в Хубэе и еще один в провинции Хайнань. Жертвами вируса-убийцы за все время эпидемии стали 2592 человека, 24 734 излечились и выписаны из больниц. Такие данные в понедельник утром обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»