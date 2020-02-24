Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:02:11+03:00

Предприятия все еще испытывают трудности из-за коронавируса и загружены лишь на 50%,

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Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor возобновила работу всех четырех предприятий в Китае, которые были временно закрыты в рамках профилактики распространения нового типа коронавируса.

На прошлой неделе после длительного простоя заработали заводы в городах Чанчунь, Гуанчжоу и Тяньцзинь, а в понедельник, 24 февраля, на работу вышли сотрудники компании в Чэнду провинции Сычуань.

Согласно данным телеканала NHK, предприятия все еще загружены лишь на 50%, поскольку остаются сложности, связанные с карантинными ограничениями.

Изначально Toyota Motor планировала возобновить деятельность в начале февраля по завершению выходных по случаю лунного Нового года, но затем запуск был отложен до 10 февраля. Потом сроки вновь перенесли, поскольку ситуация в Китае так и не стабилизировалась.

Однако сейчас, похоже, все начинает нормализовываться. Сайт kp.ru писал, что в шести китайских провинциях понизили уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию с первого уровня до второго-третьего. Также из эпицентра распространения заболевания - города Уханя - начали выпускать здоровых иностранцев.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU