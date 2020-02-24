Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

24 Февр. 2020 2020-02-24T06:41:38+03:00

Шесть провинций Китая понизили уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти более 20 регионов КНР сообщили, что ни их территории не выявлено ни одного нового случая заражения

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Похоже, в Поднебесной понемногу начинает стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса COVID-2019. Утром в понедельник, 24 февраля, власти шести китайских провинций понизили введенный ровно месяц назад наивысший – первый – уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию.

Провинции Гуандун и Шаньси снизили уровень реагирования до второго, а Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу – до третьего, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье власти 21 региона Поднебесной сообщили, что на их территории за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Между тем, новый коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. По данным Всемирной организации (ВОЗ), число заразившихся за пределами Китая в воскресенье возросло до 1769, только в Италии уже заболели 152 человека, трое умерли.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU