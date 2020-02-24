2020-02-24T06:41:38+03:00
В мире

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Власти более 20 регионов КНР сообщили, что ни их территории не выявлено ни одного нового случая заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Шесть провинций Китая понизили уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуациюШесть провинций Китая понизили уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуациюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Похоже, в Поднебесной понемногу начинает стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса COVID-2019. Утром в понедельник, 24 февраля, власти шести китайских провинций понизили введенный ровно месяц назад наивысший – первый – уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию.

Провинции Гуандун и Шаньси снизили уровень реагирования до второго, а Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу – до третьего, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье власти 21 региона Поднебесной сообщили, что на их территории за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Между тем, новый коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. По данным Всемирной организации (ВОЗ), число заразившихся за пределами Китая в воскресенье возросло до 1769, только в Италии уже заболели 152 человека, трое умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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