2020-02-24T07:52:38+03:00
В мире

Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев

Покинуть город могут лишь те граждане, у которых не выявлено симптомов коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здоровые иностранцы могут покинуть УханьЗдоровые иностранцы могут покинуть УханьФото: REUTERS
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Китай начал выпускать из Уханя иностранцев, у которых не выявлено симптомов нового типа коронавируса.

Здоровые граждане теперь могут самостоятельно покинуть эпицентр распространения опасного заболевания, не прибегая к помощи властей своих государств. Об этом сообщили официальные власти республики, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что ситуация в КНР похоже начинает стабилизироваться. В воскресенье в 21 регионе страны не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом COVID-2019.

А утром в понедельник, 24 февраля, власти шести китайских провинций даже понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию до второго и третьего.

Тем временем, в Европе число инфицированных граждан увеличивается. Режим чрезвычайного положения ввели в Италии. Также много зараженных в Южной Корее. Семеро из них уже скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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