Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
Китай начал выпускать из Уханя иностранцев, у которых не выявлено симптомов нового типа коронавируса.
Здоровые граждане теперь могут самостоятельно покинуть эпицентр распространения опасного заболевания, не прибегая к помощи властей своих государств. Об этом сообщили официальные власти республики, передает AFP.
Сайт kp.ru писал о том, что ситуация в КНР похоже начинает стабилизироваться. В воскресенье в 21 регионе страны не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом COVID-2019.
А утром в понедельник, 24 февраля, власти шести китайских провинций даже понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию до второго и третьего.
Тем временем, в Европе число инфицированных граждан увеличивается. Режим чрезвычайного положения ввели в Италии. Также много зараженных в Южной Корее. Семеро из них уже скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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