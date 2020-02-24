«Это непростой вопрос»: На Украине готовы обсудить изменение закона о госязыке

24 Февр. 2020 2020-02-24T23:49:15+03:00

Депутаты Верховной рады начали подготовку к серии общенациональных круглых столов, на которых будет обсуждаться закон о государственном языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат ВР от «Слуги народа» сообщил, что к дискуссии привлекут широкую общественность, экспертов и ученых

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В Киеве, наконец, осознали необходимость пересмотреть принятый почти год назад закон о государственном языке, отмены которого безуспешно добывается русскоязычная оппозиция.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что в Верховной раде готовятся к дискуссии о возможности поправок к языковому закону, потому что украинское общество «ждёт откровенного и спокойного разговора» на эту тему. По его словам, комитет начал подготовку к национальным круглым столам, «чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти».

«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, учёных, экспертов. Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперёд, то нужно чётко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнётся», - сказал он в интервью изданию «Главком».

Ткаченко добавил, что нужно найти такое решение, «которое объединяло бы страну», и при необходимости вносить комплексные, а не выборочные изменения.

Напомним, закон об украинском языке Верховная рада приняла 25 апреля, а 15 мая он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда назвал новый закон «языковой инквизицией».

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ИСТОЧНИК KP.RU