2020-02-25T05:21:47+03:00
В мире

Трамп запросил у конгресса на борьбу с коронавирусом $2,5 миллиарда

Деньги пойдут на разработку вакцины, деятельность по реагированию, закупки оборудования и материалов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса на борьбу с «китайским» коронавирусом COVID-19 два с половиной миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на административно-бюджетное управление Белого дома.

«Сегодня администрация направляет в конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов», - рассказала журналистам представитель управления.

Она уточнила, что такая сумма необходима для того, чтобы «ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию», а также закупить необходимое медицинское оборудование и материалы.

Ранее Трамп объявил, что ситуация с коронавирусом в Штатах полностью контролируется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на понедельник, 24 февраля, число людей, заразившихся коронавирусом за пределами Китая, превысило две тысячи, 23 из них скончались от пневмонии нового типа.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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