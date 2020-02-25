2020-02-25T00:45:57+03:00
В мире

Коронавирусом за пределами Китая заразились 2069 человек, умерли 23

По данным ВОЗ, в разных странах мира за сутки выявили 300 новых случаев заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из-за коронавируса в Италии Венецианский карнавал завершился на два дня раньше положенного срокаИз-за коронавируса в Италии Венецианский карнавал завершился на два дня раньше положенного срокаФото: REUTERS
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В понедельник, 24 февраля, число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 за пределами КНР, превысило две тысячи. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 29 странах мира заболели 2069 человек, 23 из них скончались от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус.

За минувшие сутки, как говорится в ежедневном отчете ВОЗ, было зафиксировано 300 новых подверженных случаев заражения, шестеро больных скончались.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, из-за вспышки коронавируса в Италии власти страны приняли решение завершить знаменитый Венецианский карнавал на два дня раньше срока, отменили несколько футбольных матчей. В понедельник от коронавирусной пневмонии скончался уже шестой человек в стране.

А в Южной Корее, где заразились более 760 граждан и умерли семеро, подняли уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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