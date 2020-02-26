26 Февр. 2020 2020-02-26T14:23:12+03:00

Эрдоган заявил о готовности начать «активное вмешательство» для решения ситуации в Идлибе Фото: REUTERS

По словам турецкого лидера, единственной проблемой для решения ситуации в регионе является невозможность Анкары использовать воздушное пространство

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Анкара рассматривает различные варианты для решения ситуации в сирийской провинции Идлиб, в том числе «активное вмешательство». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе, мы обеспечим условия для [сирийского] народа вернуться в свои дома. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе активное вмешательство», - сообщил турецкий лидер.

Самой большой проблемой для решения проблем в Идлибе Эрдоган назвал невозможность Анкары использовать воздушное пространство и пообещал исправить это «в скором будущем решим».

Турецкий лидер также напомнил, что истекает время, которое Анкара дала сторонникам президента Сирии Башара Асада для отступления за линию соприкосновения.

Напомним, после обстрела турецких военных в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения. После этой атаки Турция нанесла удары по 115 объектам сирийской армии, а Эрдоган сообщил, о готовности возобновить в Сирии военную операцию и назвал «вопросом времени» начало военной операции. Тогда же турецкий лидер заявил, что сирийские войска должны покинут территорию в Идлибе до конца февраля.

В свою очередь на фоне обострения ситуации в Идлибе в командовании вооружённых сил Сирии сообщили, что любые самолёты, нарушившие воздушное пространство страны, будут расцениваться как вражеская боевая цель.

ИСТОЧНИК KP.RU