Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II
Пэрис Хилтон недавно удивила своих поклонников – актриса заявила, что она является родственницей королевы Великобритании Елизаветы II. Вывод о голубой крови звезда сделала не на пустом месте – оказывается ее мать провела тест ДНК. Экспертиза подтвердила родственную связь и даже удалось вычислить кем именно приходится Пэрис Елизавете II.
Исследования показали, что светская львица является двадцатиюродной внучатой племянницей монаршей особы. Генеалогическое древо восходит по линии отца звезды и ведет к королю Генриху II, который правил Англией в период с 1133 по 1189 годы.
Как на новую родственницу среагировали в Букингемском дворце пока не ясно, но певица заявляет, что Ее Величество не единственная знаменитость в ее семье.
Якобы у нее есть родственные связи с Мэрилин Монро, пока Пэрис Хилтон предпочла не уточнять кем ей приходилась знаменитая блондинка, сообщает Пятый канал.
Давно известно, что быть членом королевской семьи в Великобритании трудно. Ладно-ладно, жениться по любви королям (в частности, будущим) уже можно. Но жизнь во дворце все равно налагает множество ограничений, в ней полно писаных и неписаных правил. Даже относительно того, какой косметикой пользоваться, какую одежду и белье носить...
Поклонники восприняли новость о родстве кумира с венценосной особой позитивно, но предостерегли от слишком тесного общения. В пример звезде поставили Меган Маркл, актриса не выдержала жизни при дворе и сбежала, прихватив мужа-принца и сына.
В Уфе Пэрис Хилтон наслаждалась снегом и пообещала выложить уфимцев в instagram.Мила КИЯН
ИСТОЧНИК KP.RU