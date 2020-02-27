Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:12:40+03:00

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Пэрис Хилтон недавно удивила своих поклонников – актриса заявила, что она является родственницей королевы Великобритании Елизаветы II. Вывод о голубой крови звезда сделала не на пустом месте – оказывается ее мать провела тест ДНК. Экспертиза подтвердила родственную связь и даже удалось вычислить кем именно приходится Пэрис Елизавете II.

Исследования показали, что светская львица является двадцатиюродной внучатой племянницей монаршей особы. Генеалогическое древо восходит по линии отца звезды и ведет к королю Генриху II, который правил Англией в период с 1133 по 1189 годы.

Как на новую родственницу среагировали в Букингемском дворце пока не ясно, но певица заявляет, что Ее Величество не единственная знаменитость в ее семье.

Якобы у нее есть родственные связи с Мэрилин Монро, пока Пэрис Хилтон предпочла не уточнять кем ей приходилась знаменитая блондинка, сообщает Пятый канал.

Давно известно, что быть членом королевской семьи в Великобритании трудно. Ладно-ладно, жениться по любви королям (в частности, будущим) уже можно. Но жизнь во дворце все равно налагает множество ограничений, в ней полно писаных и неписаных правил. Даже относительно того, какой косметикой пользоваться, какую одежду и белье носить...

Поклонники восприняли новость о родстве кумира с венценосной особой позитивно, но предостерегли от слишком тесного общения. В пример звезде поставили Меган Маркл, актриса не выдержала жизни при дворе и сбежала, прихватив мужа-принца и сына.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/500187" frameborder="0"></iframe> В Уфе Пэрис Хилтон наслаждалась снегом и пообещала выложить уфимцев в instagram.Мила КИЯН

ИСТОЧНИК KP.RU