Роспотребнадзор рассказал, что делать при первых симптомах коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:19:40+03:00

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При обнаружении у себя или кого-то из своих близких и знакомых симптомов заражения коронавирусом нового типа первым делом необходимо вызвать на дом врача-терапевта. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Прибывший на место медработник сможет взять все необходимые тесты и анализы, чтобы направить их в организации Роспотребнадзора для подтверждения коронавируса.

Как передают РИА Новости, специалисты советуют выделить для потенциально больного отдельную комнату, в крайнем случае соблюдать дистанцию с заболевшим не менее одного метра

Напомним, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора, что сдать анализы на коронавирус можно только по направлению врача.

По последним данным, в Китае число погибших от коронавируса Covid-19 выросло до 2 788. ВОЗ сообщает, что заболевание зафиксировано более чем в 40 странах, а за пределами КНР умерли 57 человек. Эпидемия распространилась на территорию Южной Кореи, также серьезно пострадавшими от пневмонии нового типа стали Италия и Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU