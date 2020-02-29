"Молился и ревел всю ночь": Парень погибшей из-за сухого льда блогерши пообещал раскрыть детали трагедии
Вечером в минувшую пятницу, 28 февраля, в банном комплексе "Девятый вал" в Коломенском проезде в Москве случилась настоящая трагедия. Из-за неудачного эксперимента с сухим льдом погибли три человека, в том числе начинающий Instagram-блогер Наталья Монакова.
Сайт kp.ru писал, что 25-летняя девушка вместе с парнем приехала на день рождения Екатерины Диденко. В какой-то момент муж именинницы решил удивить гостей и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Началась химическая реакция, небольшое помещение заволокло опасным паром, а несколько молодых людей еще и нырнули в воду. Они тут же надышались углекислым газом, потеряли сознание, начали задыхаться и тонуть.
"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.
Один из друзей Натальи и ее 28-летнего парня Андрея Бойко рассказал, что прямо перед поездкой у них сломался автомобиль. Ребята не очень хотели ехать в Москву на поезде, но все же купили билеты. Это, вероятно, стало роковой ошибкой.
"Я все расскажу, но чуть позже. Молился и ревел всю ночь в больнице. Ps: Наташа, я люблю тебя", - говорится теперь в шапке совместного блога пары.
Наталья стала одной из трех погибших во время вечеринки
Молодые люди встречались на протяжении нескольких лет и уже задумывались о женитьбе и даже детях. Поводов ехать на празднования дня рождения Екатерины Диденко у них было немного - как оказалось, с девушкой ни Наталья, ни Андрей напрямую не знакомы. На торжество их пригласили общие друзья. Возможность показалась заманчивой, все-таки у "аптечного ревизорро" более миллиона подписчиков, а общение с именитыми блогерами - вещь полезная.
В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли
ИСТОЧНИК KP.RU
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