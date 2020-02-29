"Молился и ревел всю ночь": Парень погибшей из-за сухого льда блогерши пообещал раскрыть детали трагедии

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:27:20+03:00

Наталья Монакова и Андрей Бойко несколько лет жили в гражданском браке и вели совместный блог об отношениях [видео]

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Вечером в минувшую пятницу, 28 февраля, в банном комплексе "Девятый вал" в Коломенском проезде в Москве случилась настоящая трагедия. Из-за неудачного эксперимента с сухим льдом погибли три человека, в том числе начинающий Instagram-блогер Наталья Монакова.

Сайт kp.ru писал, что 25-летняя девушка вместе с парнем приехала на день рождения Екатерины Диденко. В какой-то момент муж именинницы решил удивить гостей и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Началась химическая реакция, небольшое помещение заволокло опасным паром, а несколько молодых людей еще и нырнули в воду. Они тут же надышались углекислым газом, потеряли сознание, начали задыхаться и тонуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Один из друзей Натальи и ее 28-летнего парня Андрея Бойко рассказал, что прямо перед поездкой у них сломался автомобиль. Ребята не очень хотели ехать в Москву на поезде, но все же купили билеты. Это, вероятно, стало роковой ошибкой.

"Я все расскажу, но чуть позже. Молился и ревел всю ночь в больнице. Ps: Наташа, я люблю тебя", - говорится теперь в шапке совместного блога пары.

Наталья стала одной из трех погибших во время вечеринки

Молодые люди встречались на протяжении нескольких лет и уже задумывались о женитьбе и даже детях. Поводов ехать на празднования дня рождения Екатерины Диденко у них было немного - как оказалось, с девушкой ни Наталья, ни Андрей напрямую не знакомы. На торжество их пригласили общие друзья. Возможность показалась заманчивой, все-таки у "аптечного ревизорро" более миллиона подписчиков, а общение с именитыми блогерами - вещь полезная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

ИСТОЧНИК KP.RU