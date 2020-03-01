С 1 марта для украинцев ужесточаются правила поездок в Россию

1 Март 2020 2020-03-01T06:08:28+03:00

Такое решение в декабре прошлого года приняли власти Украины, объяснив его «заботой о нацбезопасности»

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С 1 марта на Украине вступают в силу новые правила, по которым граждане Незалежной смогут выехать в Россию только по загранпаспорту.

Напомним, как писал сайт kp.ru, об этом нововведении в конце прошлого года объявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, объяснив такое решение «заботой» украинских властей о «национальной безопасности» и самих согражданах – якобы это позволит сократить время прохождения пограничного контроля. Стоит отметить, что на соседнюю Белоруссию это ограничение не распространяется.

Между тем, на территории России украинские внутренние паспорта будут действовать даже после 1 марта. Как пояснили в пресс-центре министерства внутренних дел, еще в 1997 году наши страны подписали межправительственное соглашение, которое разрешает кроме документов из стандартного набора для иностранцев использовать для поездок, передвижения и трудоустройства в России внутренние паспорта Украины.

К слову, ранее в Незалежной признали, что самым прибыльным маршрутом международного направления для госкомпании «Укрзализныци» в 2019 году стал поезд «Киев – Москва».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748047" frameborder="0"></iframe> Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

ИСТОЧНИК KP.RU