Макрон: Франция готова помочь защитить границы ЕС от мигрантов

2 Март 2020 2020-03-02T04:33:04+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить от мигрантов границы стран Евросоюза, в первую очередь – Греции и Болгарии, куда на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб хлынули многотысячные потоки беженцев.

«Выражая полную солидарность с Грецией и Болгарией, Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы», - написал Макрон на своей странице в Twitter.

«Мы должны действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», - добавил французский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дал добро на открытие западной границы Турции для сирийских беженцев, и всего за пару дней в соседние страны в поисках лучшей жизни приплыли, приехали и пришли пешком около 76 тысяч нелегалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763482" frameborder="0"></iframe> Сирийские беженцы направляются к границе с Грецией.

ИСТОЧНИК KP.RU