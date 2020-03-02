Макрон: Франция готова помочь защитить границы ЕС от мигрантов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить от мигрантов границы стран Евросоюза, в первую очередь – Греции и Болгарии, куда на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб хлынули многотысячные потоки беженцев.
«Выражая полную солидарность с Грецией и Болгарией, Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы», - написал Макрон на своей странице в Twitter.
«Мы должны действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», - добавил французский лидер.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дал добро на открытие западной границы Турции для сирийских беженцев, и всего за пару дней в соседние страны в поисках лучшей жизни приплыли, приехали и пришли пешком около 76 тысяч нелегалов.
Сирийские беженцы направляются к границе с Грецией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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