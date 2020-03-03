2020-03-03T11:33:43+03:00
В мире

Россиянин попал в больницу на Бали с подозрением на коронавирус

Вместе с ним были госпитализированы четверо иностранцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индонезийские медики подозревают коронавирус у семи человекИндонезийские медики подозревают коронавирус у семи человекФото: REUTERS
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У отдыхавшего на Бали россиянина заподозрили коронавирус. Туриста доставили в одну из больниц индонезийского острова вместе с четырьмя другими иностранцами. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил глава управления здравоохранения провинции Бали Кэтута Суарджайю.

Он рассказал, что сначала в аэропорту Денпасара выявили гражданина Японии с повышенной температурой тела и другими симптомами гриппа. Иностранца тут же изолировали и провели анализы - результаты еще не готовы.

Потом в больницу с похожими симптомами поступили еще четыре человека. Сейчас их тоже проверяют на коронавирус, передает портал Detik. Всего же в Индонезии под наблюдением медиков остаются семь человек с подозрением на новое инфекционное заболевание. Двое из них - граждане республики.

Сайт kp.ru писал, что ранее первый случай заражения коронавирусом Covid-2019 был выявлен в Москве. Заболел мужчина, недавно вернувшийся с курорта в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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