Россиянин попал в больницу на Бали с подозрением на коронавирус
У отдыхавшего на Бали россиянина заподозрили коронавирус. Туриста доставили в одну из больниц индонезийского острова вместе с четырьмя другими иностранцами. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил глава управления здравоохранения провинции Бали Кэтута Суарджайю.
Он рассказал, что сначала в аэропорту Денпасара выявили гражданина Японии с повышенной температурой тела и другими симптомами гриппа. Иностранца тут же изолировали и провели анализы - результаты еще не готовы.
Потом в больницу с похожими симптомами поступили еще четыре человека. Сейчас их тоже проверяют на коронавирус, передает портал Detik. Всего же в Индонезии под наблюдением медиков остаются семь человек с подозрением на новое инфекционное заболевание. Двое из них - граждане республики.
Сайт kp.ru писал, что ранее первый случай заражения коронавирусом Covid-2019 был выявлен в Москве. Заболел мужчина, недавно вернувшийся с курорта в Италии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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