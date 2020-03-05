В Кремле закончились переговоры Путина и Эрдогана

5 Март 2020 2020-03-05T17:13:22+03:00

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В Кремле закончились переговоры турецкого и российского лидеров, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимира Путина с глазу на глаз. Переговоры по ситуации в Идлибе теперь продолжаются с участием делегаций

Сат kp.ru писал, что в начале обсуждения российский лидер выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. По его мнению, гибель людей - это всегда большая трагедия

Напомним, в Кремле предстоящие переговоры называли непростыми. Эрдоган в свою очередь заявил, что встреча с Путиным должна привести к прекращению огня в Сирии. Незадолго до этого лидеры созвонились по телефону. Глава Турции сообщил, что его войска вошли в Идлибскую зону якобы по приглашению сирийского народа, и потому не уйдут пока, сами жители их об этом не попросят. Также он призвал российского коллегу оставить Анкару один на один с Дамаском.

ИСТОЧНИК KP.RU