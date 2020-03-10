2020-03-10T09:53:29+03:00
В мире

В Китае за сутки коронавирусом заразились всего лишь 19 человек

Причем двое из них прибыли в страну из-за рубежа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За сутки больницы КНР покинули почти 1,3 тысячи пациентов, у которых ранее выявили коронавирусЗа сутки больницы КНР покинули почти 1,3 тысячи пациентов, у которых ранее выявили коронавирусФото: REUTERS
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За минувшие сутки в континентальном Китае было выявлено всего лишь 19 новых случаев заражения коронавирусом. Распространение заболевания на территории страны постепенно замедляется.

Согласно данным Комиссии по здравоохранению КНР, все 19 случаев были зарегистрированы в понедельник, 9 марта. Один из пациентов проживает в Пекине, еще один - в Гуандуне. Остальные заболели на территории провинции Хубэй. Причем двое инфицированных прибыли в страну из-за рубежа.

В тот же день из больниц выписались 1297 пациентов, которым ранее поставили диагноз Covid-19. Без погибших, к сожалению, не обошлось - за сутки скончались 17 человек. Под медицинским наблюдением остаются почти 17 тысяч зараженных и тех, кто контактировал с ними. За все время в Китае было 80 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Сайт kp.ru писал, что следом за азиатской республикой по числу зараженных идет Италия. Во вторник в этой европейской стране ввели национальный карантин.

В России ситуация с новым заболеванием находится под контролем.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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