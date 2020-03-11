Курс доллара на 12 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

11 Март 2020 2020-03-11T13:19:36+03:00

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Курс доллара на 12 марта 2020 года составляет 71,4720 рубля. Об этом свидетельствуют официальные данные Центрального Банка России.

Информация была опубликована на сайте регулятора в среду. По сравнению с курсом валют на 11 марта доллар потерял в стоимости 55 копеек.

Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента американская валюта реализовывалась по 72,0208 рубля. Рубль резко ослаб из-за снижения цен на нефть. В начале недели сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+.

Власти РФ уверяют, что ситуация никак не скажется на стоимости бензина. Топливо не подорожает, но и не упадет в цене. Такого мнения придерживаются не только в Минфине, но и в Минэнерго.

Также эксперты не рекомендуют скупать валюту, поскольку предугадать дальнейшее движение курсов евро и доллара довольно сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU