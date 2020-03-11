Курс доллара на 12 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс доллара на 12 марта 2020 года составляет 71,4720 рубля. Об этом свидетельствуют официальные данные Центрального Банка России.
Информация была опубликована на сайте регулятора в среду. По сравнению с курсом валют на 11 марта доллар потерял в стоимости 55 копеек.
Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента американская валюта реализовывалась по 72,0208 рубля. Рубль резко ослаб из-за снижения цен на нефть. В начале недели сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+.
Власти РФ уверяют, что ситуация никак не скажется на стоимости бензина. Топливо не подорожает, но и не упадет в цене. Такого мнения придерживаются не только в Минфине, но и в Минэнерго.
Также эксперты не рекомендуют скупать валюту, поскольку предугадать дальнейшее движение курсов евро и доллара довольно сложно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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