Путин: ресурсов для сохранения стабильности в России достаточно
Есть шансы, что ключевые отрасли отечественного производства выйдут из финансового кризиса окрепшими
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У правительства и Центрального Банка России достаточно ресурсов для сохранения стабильности в сложившихся условиях, при которых нефть подешевела, а рубль ослаб.
По словам президента РФ Владимира Путина, велики шансы, что ключевые отрасли отечественного производства даже выйдут из экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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