2020-03-11T12:59:45+03:00
Политика

Путин: ресурсов для сохранения стабильности в России достаточно

Есть шансы, что ключевые отрасли отечественного производства выйдут из финансового кризиса окрепшими
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У правительства и Центрального Банка России достаточно ресурсов для сохранения стабильности в сложившихся условиях, при которых нефть подешевела, а рубль ослаб.

По словам президента РФ Владимира Путина, велики шансы, что ключевые отрасли отечественного производства даже выйдут из экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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