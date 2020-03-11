Путин: ресурсов для сохранения стабильности в России достаточно

11 Март 2020 2020-03-11T12:59:45+03:00

Есть шансы, что ключевые отрасли отечественного производства выйдут из финансового кризиса окрепшими

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У правительства и Центрального Банка России достаточно ресурсов для сохранения стабильности в сложившихся условиях, при которых нефть подешевела, а рубль ослаб.

По словам президента РФ Владимира Путина, велики шансы, что ключевые отрасли отечественного производства даже выйдут из экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU