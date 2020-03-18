2020-03-18T11:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Австралия объявила режим ЧС из-за коронавируса

Это позволит правительству страны закрывать населенные пункты и вводить комендантский час
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Австралия объявила режим ЧС из-за коронавирусаАвстралия объявила режим ЧС из-за коронавирусаФото: REUTERS
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В среду, 18 марта, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил режим «чрезвычайной ситуации в области биологической безопасности» из-за эпидемии коронавируса, которая, по его словам, может продлиться полгода.

Глава австралийского правительства заявил, что граждане должны отказаться от всех зарубежных поездок. Введенный режим ЧС позволяет кабмину закрывать населенные пункты, вводить комендантский час и объявлять карантин.

Ранее чрезвычайная ситуация была введена только в нескольких австралийских штатах.

По последним данным в Австралии зафиксировано 383 случая заражения и пять смертей. Выздоровлений 27 человек

Напомним, более чем в 30 странах Европы полностью закрыты школы, частично - в Финляндии и Германии. Действуют ограничения на публичные мероприятия, во многие страны ввели запрета выходить из дома, за исключением поездки на работу, в больницу или за товарами первой необходимости.

Режимы ЧС и ЧП ввели США, Италия, Испания, Чехия, Литва, Латвия, Сербия, Эстония, Армения, Казахстан, Ливан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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