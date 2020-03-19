Европейский Центробанк объявил о выкупе ценных бумаг на €750 миллиардов
Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) объявил о запуске новой программы, в рамках которой ЕЦБ намерен выкупить ценные бумаги частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро. Такое решение было принято с целью поддержать пошатнувшуюся из-за распространения коронавируса COVID-19 экономику стран Евросоюза.
В заявлении Банка отмечается, что «новая пандемическая программа срочного выкупа (PEPP) в общем составит 750 миллиардов евро». Также в сообщении говорится, что Европейский Центробанк будет выкупать ценные бумаги до конца нынешнего года.
«Выкуп будет продолжаться до конца 2020 года и будет включать все категории активов, попадающих под существующую программу выкупа активов (APP)», - цитирует заявление Банка РИА Новости.
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Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань выразил мнение, что вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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