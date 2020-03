Ученые выявили новый симптом коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T15:08:21+03:00

Самыми распространенными симптомами коронавируса COVID-19 являются повышенная температура, кашель, насморк и другие респираторные проявления, однако ученые выяснили, что и проблемы с пищеварением могут свидетельствовать о заражении.

Исследования на эту тему были опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology. В первом случае ученые наблюдали за 204 пациентами трех больниц китайского города Ухань в период с 18 января по 28 февраля 2020 года.

Оказалось, что более половины инфицированных часто жалуются на диарею и полное отсутствие аппетита. Также некоторых больных беспокоят тошнота, рвота и боли в животе. Такие пациенты с COVID-19 обычно дольше остаются в больницах, а их лечение проходит сложнее.

Кроме того, у семи зараженных с пищеварительными проблемами респираторные симптомы вовсе не проявились.

Во втором исследовании ученые из нью-йоркской Медицинской школы Икан пришли к выводу, что пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника стоит уделять особое внимание на фоне распространения коронавируса. Оказалось, что люди, которые принимают иммуносупрессивные препараты больше подвержены инфекциям и сложнее из переносят.

Сайт kp.ru писал, что в группе риска находятся также пожилые люди, дошкольники и младенцы. Во всяком случае так считают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU