2020-03-19T19:32:59+03:00
Общество

Российская студентка рассказала о карантине в Швейцарии

На работе люди находятся в отдельных кабинетах, а в магазинах пользуются латексными перчатками
Елена АКИМОВА
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Российская студентка рассказала, как переживают кризис в ШвейцарииРоссийская студентка рассказала, как переживают кризис в ШвейцарииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Студентка МГИМО Фариза Козырева рассказала, как переживают карантин из-за коронавируса в Швейцарии. Девушка улетела за границу незадолго до того, как на карантин закрыли Италию. В Швейцарии у россиянки практика и из-за заболевания все сотрудники офиса теперь работают в разных кабинетах, чтобы избежать контактов и угрозы заражения.

- Когда я прилетела в Швейцарию, обстановка в стране была абсолютно спокойной. Не было никакой паники. Буквально пару дней было все в порядке, а вскоре все рестораны, кафе и места массового скопления людей были закрыты. В гостинице, где я живу, ограничили посещение в бассейне, спортзале, ресторане, - рассказывает девушка сайту mk.ru.

На входе в магазин люди стоят по 15-20 минут и строго на расстоянии метра друг от друга. Поток людей строго контролируется работниками. А когда человек попадает внутрь, то обязательно берет латексные перчатки, которые лежат около прилавков.

- В Швейцарии все не так уж и плохо, мои друзья из Италии рассказывают, что стоят в очередях в супермаркеты по 3-4 часа. Невозможно просто так выйти из дома, потому что к человеку сразу же подходит полицейский и спрашивает, по какой причине он вышел на улицу. С собой обязательно должен быть сертификат, где указано: поход в магазин, аптеку или выгул собаки. Если документа нет, то штраф 200 евро, а иногда 3 месяца тюрьмы, - рассказывает студентка.

20 марта девушка надеется вернуться в Россию.

Тем временем из-за коронавируса Италия оказалась в полной изоляции. Европейские государства массово отменяют авиаперелеты на Апеннины. Австрия и Казахстан запретили въезд в страну всем прибывающим из Италии гражданам других государств. Исключение делается только для своих. Но и их по прибытии отправляют на принудительный 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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