Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями

21 Март 2020 2020-03-21T06:49:03+03:00

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Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с песнями, которые они уже заявили на отмененный из-за коронавируса COVID-19 музыкальный конкурс в Нидерландах, исполнителям придется подготовить новые композиции. Об этом в пятницу, 20 марта, организатор песенного смотра Европейский вещательный союз (ЕВС).

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЕВС в Twitter.

Отмечается, что в следующем году в голландский Роттердам не обязательно должны отправиться именно те музыканты, которые собирались представлять свои государства нынешней весной: устроители конкурса оставили за странами-участницами право самим решать, кого отправлять.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о переносе «Евровидения» на год было объявлено 18 марта. Россию должна была представлять петербургская рэйв-группа Little Big с песней Uno.

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Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU