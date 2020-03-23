Эксперты предупредили о всплеске утечек из-за массового перехода на удаленку

23 Март 2020 2020-03-23T09:07:43+03:00

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Эксперты в сфере компьютерной безопасности отмечают, что из-за массового перехода на удаленный формат работы вырастет количество утечек персональной информации. За последние несколько дней число фишинговых рассылок выросло в четыре раза. Это дает основание прогнозировать, что и число утечек увеличится минимум в два раза.

- Основная опасность исходит от самих сотрудников компаний. Даже если на рабочих компьютерах будут стоять специальные системы для предотвращения утечек, похитить данные гораздо проще из-за отсутствия визуального контроля со стороны коллег и камер видеонаблюдения, - прогнозирует руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Обезопасить данные можно только с помощью современных средств подключения, например VPN-каналов.

- К взлому может привести использование несогласованных с системными администраторами настроек и программ, зачастую скачанных из торрентов, - комментирует «Известиям» директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев.

По его словам, среди набирающих актуальность киберугроз — неправильно настроенная защита от подбора паролей. Это позволяет хакерам парализовать работу целых компаний, а также получить доступ к ценной информации.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов отмечает, что переход на удаленку автоматически повышает нагрузку на мессенджеры, видеосвязь и электронную почту. А значит, увеличивает риск столкнуться с фишингом или программой-шифровальщиком.

В ситуации с эпидемией коронавируса многие работодателей перевели своих сотрудников на удаленную работу. Многие жалуются, что дома в результате настоящий дурдом. Но, возможно, семейным повезло в этом случае больше, чем одиночкам.

Психологи дают советы, как эффективно организовать своб работу и не сойти с ума от скуки.

ИСТОЧНИК KP.RU