Итальянский священник насмешил прихожан во время онлайн-службы

26 Март 2020 2020-03-26T12:39:48+03:00

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Итальянский священник насмешил прихожан во время службы. Святой отец вел проповедь в соцсети и транслировал речь для всех желающих. И пока служитель призывает всех к терпению, Facebook демонстрировал свои возможности.

Очевидно, священнослужитель не знал, что на видео могут налагаться различные фильтры и не отключил данную функцию. В итоге онлайн-проповедь получилась в современном стиле.

Только после службы проповедник Паоло Лонго из Салерно узнал, что прославился. Темные очки, шлем и снежинки, которые то и дело появлялись в кадре, заставили пользователей улыбнуться.

Присутствовавшие на онлайн-мессе прихожане отметили: «Вы заставили нас смеяться».

На что священник заявил: «Смех будет не лишним в это время». А после пригласил паству на очередную онлайн-службу, сообщает телеканал «360».

Коронавирус в Италии заставил жителей страны укрыться по домам. Болезнь распространяется с большой скоростью и число жертв измеряется тысячами.

Только последние несколько дней в Италии наблюдается незначительный спад числа зараженных и летальных случаев. Если в субботу умерли 793 человека, то уже на следующий день - 651, а в понедельник - 602. Врачи делают осторожные прогнозы, что пик эпидемии пройден, а тотальный карантин начинает приносить свои плоды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768881" frameborder="0"></iframe> Итальянский священник насмешил прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU