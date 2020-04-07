Названы профессии, которые никому не нужны из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T07:51:54+03:00

На фоне пандемии в России сильно упал спрос на специалистов сразу в нескольких сферах

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На фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции в России сильно упал спрос на представителей определенных профессий. Согласно данным рекрутинговых компаний, в марте самыми невостребованными оказались повара, официанты, охранники и уборщики.

Так, например, сервис поиска работы Worki, отмечает значительное замедление темпов роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе. В России стали реже нанимать администраторов, работников кухни и обсуживающий персонал. Спрос только на официантов снизился в десять раз за последние три недели, передает РИА Новости.

Вакансий для медсестер тоже стало меньше, хотя размер предлагаемой зарплаты вырос в среднем на 9% - до 36,1 тысячи рублей по России и 42,3 тысячи - в Московском регионе.

Аналогичную ситуацию наблюдают эксперты HeadHunter. По их данным, в условиях коронавируса наименее востребованы официанты, офис-менеджеры, горничные, ивент-менеджеры, секретари и фитнес-тренеры.

Исследование Института прогрессивного образования показывает, что даже после пандемии компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и общепита могут сильно сократить штат сотрудников.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, какие профессии смогут выжить в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU