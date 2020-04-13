Последние новости на утро 13 апреля 2020: В Москве начали оформлять спецпропуска, а Голикова объяснила срок самоизоляции до 30 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T07:49:57+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 13 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 13 апреля, москвичи могут начать оформлять электронные пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным для поездок на транспорте. Получить такой специальный пропуск можно тремя способами: на портале MOS.RU, для чего нужно выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить необходимые данные и отправить заявку; отослать СМС-сообщение на короткий номер 7377 или, если у вас нет мобильного и доступа в Интернет, можно со стационарного телефона позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему в нашей стране режим самоизоляции действует до 30 апреля. По ее словам, середина этой недели, 14-16 апреля, будет решающей в борьбе с коронавирусом COVID-19, именно в этот период специалисты смогут точно понять, вышла ли ситуация на плато по заболеваемости, или число зараженных продолжает расти. Голикова подчеркнула, что президент продлил нерабочие дни до конца месяца, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Но при этом важно, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, а не ходили по улицам.

Президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу в Праге «смешным и глупым поступком». Он осудил исполнителей этого акта и напомнил о заслугах советского маршала, сказав, что «те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли», и «завидуют тем, кто что-то достиг». Зееман добавил, что таких людей, к сожалению, много.

Напомним, памятник советскому маршалу демонтировали 3 апреля. В России эти действия расценили как нарушение закона и возбудили уголовное дело по статье 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Самая обсуждаемая тема минувшей ночи – сделка ОПЕК+. Страны – производители нефти договорились снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак сказал, что это позитивно повлияет на рынок, сбалансирует цены. Однако сроки восстановления мирового спроса на нефть будут зависеть от того, с какой скоростью оживятся пошатнувшиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19 экономики стран.

А вот президент Венесуэлы Николас Мадуро более оптимистичен: он убежден, что нефтяной рынок и цены на «черное золото» начнут стабилизироваться уже «с завтрашнего дня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецпропуска в Москве: самое главное, что вам нужно о них знать

Пешеходам спецпропуска оформлять пока не нужно, но это не означает, что режим самоизоляции в Москве сняли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU