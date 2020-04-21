2020-04-21T12:38:00+03:00
Экономика

Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI

Представители власти считают падение цен на нефть спекулятивным и чисто торговым моментом
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Кремле считают ситуацию с падением цен на майский фьючерс на WTI спекулятивным и чисто торговым моментом и призывают ей не придавать апокалиптическую окраску.

- Власти России располагают всеми резервами для минимизации негативных последствий низких цен на нефть, и при необходимости все будут задействованы. Кремль очень внимательно отслеживает динамику цен на нефть и не считают произошедшее поводом для чрезмерно негативной оценки, - заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, какие документы нужны пешеходам в Москве
В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников на лето
Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии
В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа
Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долларов
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется