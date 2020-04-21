Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
В Кремле считают ситуацию с падением цен на майский фьючерс на WTI спекулятивным и чисто торговым моментом и призывают ей не придавать апокалиптическую окраску.
- Власти России располагают всеми резервами для минимизации негативных последствий низких цен на нефть, и при необходимости все будут задействованы. Кремль очень внимательно отслеживает динамику цен на нефть и не считают произошедшее поводом для чрезмерно негативной оценки, - заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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