Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI

21 Апр 2020 2020-04-21T12:38:00+03:00

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В Кремле считают ситуацию с падением цен на майский фьючерс на WTI спекулятивным и чисто торговым моментом и призывают ей не придавать апокалиптическую окраску.

- Власти России располагают всеми резервами для минимизации негативных последствий низких цен на нефть, и при необходимости все будут задействованы. Кремль очень внимательно отслеживает динамику цен на нефть и не считают произошедшее поводом для чрезмерно негативной оценки, - заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU