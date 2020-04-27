2020-04-27T19:51:56+03:00
В мире

Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

Ранее эксперты назвали аномальной эпидемию на борту этого военного корабля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Фото: REUTERS
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По последним данным из 5 000 членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» новая коронавирусная инфекция выявлена уже у 955 военнослужащих.

Эксперты уже назвали аномальной эпидемию на борту этого военного корабля. Они отметили, что на авианосце гораздо большее число бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США.

Вспышка коронавирусной инфекции на борту американского авианосца произошла в конце марта. В начале апреля стало известно о смерти первого моряка. При этом после обнаружения инфекции командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй сообщил, что несмотря на это обстоятельство, корабль остается в боевом строю.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, коронавирус обнаружили на другом корабле ВМС США - на борту ракетного эсминца USS Kidd коронавирусную инфекцию выявлена у 33 членов экипажа. Всего на борту военного корабля, который задействован в операции по борьбе с доставкой наркотиков из Центральной Америки, находится 350 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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