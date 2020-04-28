Путин поблагодарил врачей скорой помощи в профессиональный праздник

28 Апр 2020 2020-04-28T17:50:49+03:00

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На совещании по поводу эпидемиологической ситуации из-за коронавируса с главами регионов России 28 апреля президент государства Владимир Путин поблагодарил врачей скорой помощи страны.

- Именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, в эти тяжелые дни. Думаю было бы правильно установить в эту дату официальный профессиональный праздник, - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в стране удалось затормозить распространение коронавируса только общими усилиями. Комментируя готовности регионов к пандемии, как ранее сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин отметил, что нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий.

Напомним, на совещании главы регионов должны представить отчеты о проделанной работе и проведенных мероприятиях по противодействию пандемии коронавируса, охватившего все субъекты государства, а также оценить перспективы на краткосрочный период.

ИСТОЧНИК KP.RU