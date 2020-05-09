Роспотребнадзор: Маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции
Роспотребнадзор РФ рассказал о выходе из режима самоизоляции россиян. Процесс будет поэтапный, а снятия ограничений индивидуальны для каждого региона.
В ведомстве отмечают, что маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех из трех этапов на пути к возвращению привычного ритма жизни граждан.
- Режим самоизоляции на всех этапах будет обязательным для людей с высоким риском тяжелого заболевания, использование гигиенических масок в транспорте и общественных местах, а также при каждом выходе на улицу, соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метров, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что к категории граждан с высокими рисками относятся люди старше 65 лет, те, кто страдает от хронических заболеваний, в первую очередь - сердечно-сосудистыми болезнями, испытывает проблемы с органами дыхания и болеет сахарным диабетом.
Напомним, в России с начала эпидемии в стране положительный результат теста на covid-19 оказался у 187 859 человек в разных регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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