9 Май 2020 2020-05-09T02:28:13+03:00

Роспотребнадзор: Маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции Фото: Shutterstock

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Роспотребнадзор РФ рассказал о выходе из режима самоизоляции россиян. Процесс будет поэтапный, а снятия ограничений индивидуальны для каждого региона.

В ведомстве отмечают, что маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех из трех этапов на пути к возвращению привычного ритма жизни граждан.

- Режим самоизоляции на всех этапах будет обязательным для людей с высоким риском тяжелого заболевания, использование гигиенических масок в транспорте и общественных местах, а также при каждом выходе на улицу, соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метров, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что к категории граждан с высокими рисками относятся люди старше 65 лет, те, кто страдает от хронических заболеваний, в первую очередь - сердечно-сосудистыми болезнями, испытывает проблемы с органами дыхания и болеет сахарным диабетом.

Напомним, в России с начала эпидемии в стране положительный результат теста на covid-19 оказался у 187 859 человек в разных регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU