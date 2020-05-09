Роспотребнадзор рассказал, когда заработают торговые центры

9 Май 2020 2020-05-09T03:59:24+03:00

На всех этапах снятия ограничительных мер гражданам нужно соблюдать правила личной безопасности

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в России смогут возобновить работу торговые центры.

По оценкам экспертов ведомства, вернуть привычный режим центрам можно будет только на последнем этапе снятия ограничительных мер в стране, согласно рекомендациям.

- На первом этапе для россиян станут возможны прогулке на улице, также возобновится работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе - предприятий торговли большей площади, - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Только лишь на третьем этапе в полном объеме возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг. Отмечается, что тут уже не будет действовать правило второго пункта, то есть осуществлять свою деятельность торговые и торгово-развлекательные центы смогут вне зависимости от количества посетителей.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России из-за коронавируса был продлен режим самоизоляции граждан до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU