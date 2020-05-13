Путин раскритиковал работу министерств по оформлению пособия для семей с детьми
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу ведомств, осуществляющих оформление пособий для семей с детьми.
Напомним, 11 мая президент в своём обращении к населению по ситуации с коронавирусом объявил о новых мерах поддержки семей. Среди них выплаты в 10 тысяч рублей всем детям от трёх до 16 лет и удвоение пособия по уходу за ребёнком.
Подать заявление на единовременное пособие в 10 тысяч рублей можно было на следующий день после обращения - 12 мая. Однако портал Госуслуг, принимающий заявки родителей, не справился с нагрузкой. Проблемы возникли как в мобильной и веб-версиях сайта, так и при входе через мобильное приложение.
После одобрения заявки и всех приложенных документов выплата должна поступить с 1 июня.
Как сообщал сайт KP.RU, специалисты объясняют, что сразу после обращения президента количество заходов на сайт увеличилось в десятки тысяч раз. Система не выдержала и сломалась.
ИСТОЧНИК KP.RU