2020-05-13T14:30:51+03:00
Общество

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению пособия для семей с детьми

Портал Госуслуг не справился с заявками родителей после объявления новых мер поддержки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Специалисты объясняют, что сразу после обращения президента количество заходов на сайт увеличилось в десятки тысяч разСпециалисты объясняют, что сразу после обращения президента количество заходов на сайт увеличилось в десятки тысяч разФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин раскритиковал работу ведомств, осуществляющих оформление пособий для семей с детьми.

Напомним, 11 мая президент в своём обращении к населению по ситуации с коронавирусом объявил о новых мерах поддержки семей. Среди них выплаты в 10 тысяч рублей всем детям от трёх до 16 лет и удвоение пособия по уходу за ребёнком.

Подать заявление на единовременное пособие в 10 тысяч рублей можно было на следующий день после обращения - 12 мая. Однако портал Госуслуг, принимающий заявки родителей, не справился с нагрузкой. Проблемы возникли как в мобильной и веб-версиях сайта, так и при входе через мобильное приложение.

После одобрения заявки и всех приложенных документов выплата должна поступить с 1 июня.

Как сообщал сайт KP.RU, специалисты объясняют, что сразу после обращения президента количество заходов на сайт увеличилось в десятки тысяч раз. Система не выдержала и сломалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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