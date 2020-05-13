2020-05-13T22:07:22+03:00
Общество

Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ

В Минпросвящения рассказали, что на данный момент завершается подготовка документов, необходимых для аттестации выпускников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭШкольники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭФото: Мария ЛЕНЦ
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Выпускники школ смогут сами выбрать то количество предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которое им необходимо для поступления в вузы. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», - передает ТАСС главы Минпросвящения.

Кравцов также рассказал, что на данный момент завершается подготовка документов, необходимых для аттестации школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Он также напомнил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что выпускникам российских школ нужно будет сдавать только два предмета ЕГЭ, которые необходимы для поступления на определенную специальность в вузе. Однако позже в Минобрнауке сообщили, что не рассматривали вопрос о сокращении числа выпускных экзаменов.

Напомним вся экзаменационная кампания для выпускников 11 класса пройдет в единые сроки, которые будут определиться требованиями Роспотребнадзора.

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Министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. Раннее их старт перенесли на 8 июня. Но уже понятно, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуации сдвинут на более поздний срок (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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