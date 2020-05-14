Путин призвал наладить четкую работу портала Госуслуг, чтобы семьи с детьми могли подать заявки на пособия

14 Май 2020 2020-05-14T04:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств, отвечающих за выплаты «коронавирусных» пособий, и призвал наладить четкую работу портала Госуслуг, чтобы семьи с детьми могли подать заявки на пособия – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно.

Глава государства в ходе совещания с членами кабмина накануне возмутился тем, что государство с одной стороны изыскивает очень большие средства на поддержку людей во время кризиса, а с другой стороны – оказывается не всегда способно эту поддержку осуществить. Он отметил, что на следующий же день после объявления о выплатах на детей на портал «Госуслуги» поступило более миллиона заявок от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь.

«И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», - заметил Владимир Путин.

«Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили. Но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 мая президент России в своём обращении к населению по ситуации с коронавирусом объявил об окончании периода нерабочих дней в стране и рассказал, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые.

Чтобы получить помощь, уже с 12 мая можно было дистанционно подать заявление через портал «Госуслуги». Однако возникли проблемы: принимающий заявки родителей сервис дал сбой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены; пособия на детей – 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU