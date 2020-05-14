В российском интернете появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей

14 Май 2020 2020-05-14T09:30:13+03:00

В Рунете появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат детям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После обращения президента таких ресурсов выявили уже 30, а за апрель - более 70

Изменить размер текста: A A

Компании, обеспечивающие кибербезопасность сообщили о росте фальшивых сайтов, которые обещают помочь родителям проверить, поступят ли им выплаты на детей.

В Рунете уже обнаружили порядка 30 ресурсов со словами "госуслуги", "выплаты", "COVID выплаты" и "пособие" в названиях. Специалисты также сообщали о 70 похожих сайтах, зарегистрированных в апреле, сообщает "Коммерсант".

ИСТОЧНИК KP.RU