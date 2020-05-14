2020-05-14T09:30:13+03:00
Общество

В российском интернете появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей

После обращения президента таких ресурсов выявили уже 30, а за апрель - более 70
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Рунете появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат детямВ Рунете появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат детямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компании, обеспечивающие кибербезопасность сообщили о росте фальшивых сайтов, которые обещают помочь родителям проверить, поступят ли им выплаты на детей.

В Рунете уже обнаружили порядка 30 ресурсов со словами "госуслуги", "выплаты", "COVID выплаты" и "пособие" в названиях. Специалисты также сообщали о 70 похожих сайтах, зарегистрированных в апреле, сообщает "Коммерсант".

ИСТОЧНИК KP.RU

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