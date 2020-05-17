ФИПИ: не имеем морального права облегчить задание ЕГЭ из-за коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T18:38:41+03:00

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Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ), перенесенного из-за пандемии коронавируса, упрощать не будут. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказала руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, отметив, что уровень сложности итоговых контрольных в школах вообще меняться не будет

«В условиях четырёхлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ (…) Это будут ровно те материалы. Нет, облегчения никакого не планируется», - заявила глава ФИПИ

Оксана Решетникова пояснила, что на данный момент нет смысла делать задания простыми, поскольку у выпускников еще есть время на подготовку, для них запущены телеуроки, организована консультационная поддержка.

Напомним, ранее в Минобрнауке сообщили, что не рассматривали вопрос о сокращении числа выпускных экзаменов, а вся экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов пройдет в единые сроки, которые будут определиться требованиями Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU