Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины

21 Май 2020 2020-05-21T15:32:11+03:00

Ранее появилась информация о том, что американский сенатор повлиял на увольнение Шокина

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Суд в Киеве обязал генпрокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство одного из самых вероятных кандидатов в президенты США от демократов, сенатора Джо Байдена в работу бывшего генпрокурора незалежной Виктора Шокина. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров бвшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Среди записей есть эпизод об увольнение генпрокурора Виктора Шокина. В нем Байден хвастался, что заставил Порошенко снять того с должности.

Как писал сайт kp.ru, этот сюжет ляжет в основу фильма, где Порошенко будет послушным осликом, а Байден станет старым хитрым погонщиком, который помахивает перед носом животного морковкой в виде займа в миллиард долларов.

Комментируя эту ситуацию, действующий украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что реагировать на это должна прокуратура и дело могут квалифицировать как госизмену. При этом глава незалежной пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров».

ИСТОЧНИК KP.RU