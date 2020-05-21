2020-05-21T15:32:11+03:00
Политика

Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины

Ранее появилась информация о том, что американский сенатор повлиял на увольнение Шокина
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора УкраиныСуд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд в Киеве обязал генпрокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство одного из самых вероятных кандидатов в президенты США от демократов, сенатора Джо Байдена в работу бывшего генпрокурора незалежной Виктора Шокина. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров бвшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Среди записей есть эпизод об увольнение генпрокурора Виктора Шокина. В нем Байден хвастался, что заставил Порошенко снять того с должности.

Как писал сайт kp.ru, этот сюжет ляжет в основу фильма, где Порошенко будет послушным осликом, а Байден станет старым хитрым погонщиком, который помахивает перед носом животного морковкой в виде займа в миллиард долларов.

Комментируя эту ситуацию, действующий украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что реагировать на это должна прокуратура и дело могут квалифицировать как госизмену. При этом глава незалежной пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые обошли американцев в разработках самого прочного сплава в мире
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах на фоне ситуации с коронавирусом
Раненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больнице
Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России
Стрельба на авиабазе США: один человек ранен
29 июня 2020 года в России пройдет ЕГЭ: порядок сдачи выпускных экзаменов
Тренер объяснил, почему команды РПЛ оказались в неравных условиях к началу возобновления сезона
Приближающееся лето спровоцировало повышение спроса на дачи и дома
Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины
Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется
Доля детей среди зараженных коронавирусом в России не превышает 7%