2020-05-23T15:39:49+03:00
Происшествия

У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки

Мужчина в форме доставщика еды взял заложников отделения на Земляном валу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Штурм здания банкаШтурм здания банкаФото: Кадр видео
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В Москве задержан подозреваемый в захвате заложников банке на Земляном валу. Он около часа удерживал здание, вокруг которого собрались полицейские, сотрудники Росгвардии и спецназ. Им удалось вывести его на разговор, он озвучил требования - крупная сумма денег.

Часть людей удалось вывести. В помещении оставался сам подозреваемый и сотрудник банка. Во время штурма здания, захватчик задержан.

- Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства,- сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Во время штурма никто не пострадал. Преступника, по предварительным данным, зовут Федор. Ему 27 лет. Мужчина пришел в банк в форме доставщика еды, сначала сидел в зале ожидания. Затем сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Вывести клиентов из здания смогла одна из сотрудниц компании.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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