У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки
В Москве задержан подозреваемый в захвате заложников банке на Земляном валу. Он около часа удерживал здание, вокруг которого собрались полицейские, сотрудники Росгвардии и спецназ. Им удалось вывести его на разговор, он озвучил требования - крупная сумма денег.
Часть людей удалось вывести. В помещении оставался сам подозреваемый и сотрудник банка. Во время штурма здания, захватчик задержан.
- Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства,- сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Во время штурма никто не пострадал. Преступника, по предварительным данным, зовут Федор. Ему 27 лет. Мужчина пришел в банк в форме доставщика еды, сначала сидел в зале ожидания. Затем сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Вывести клиентов из здания смогла одна из сотрудниц компании.
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU